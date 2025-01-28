عاجل - دعاء بعد صلاة الفجر للتوفيق.. مفتاح النجاح في الدراسة والعمل

في أوقات السَّكينة وساعات الفجر الأولى، يلجأ البعض إلى استغلال ذلك من أجل الدعاء بالتوفيق والنجاح خاصة بالتزامن مع امتحانات منتصف العام في المدارس والجامعات، ففي لحظة يتجلّى فيها الصفاء النفسي ويخفت صخب الدنيا، يلجأ الكثيرون إلى الدعاء بعد صلاة الفجر، وكأنها رسالة تحمل الأماني إلى السماء.

دعاء بعد صلاة الفجر للنجاح والتوفيق

وحول دعاء النجاح والتفويق الذي يمكن ترديده عقب صلاة الفجر، فقد أوضحت دار الإفتاء أنه يمكن ترديد «اللهم ارزق النجاح والتفوق لكل من درس واجتهد وثابر».

ويمكن للمسلم الدعاء بما يشاء في قلبه إذ لا توجد صيغة ثابته لهذا الدعاء فيمكن ترديد على سبيل المثال:

اللهم لا تردني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم وفقني لما تحبه وترضاه.

اللهم اكتب لي التوفيق، والسداد، والنجاح في أمري كله يارب العالمين.

اللهم اكتب لي النجاح، والفوز، والفلاح، والتوفيق، اللهم ارزقني أرفع الدرجات وأعلى المنازل، اللهم ارفع قدري في الدنيا والآخرة.

اللهم أعني في أمري، ووفقني لكل خير، واصرف عني كل شر. اللهم وفقني واجعلني من الناجحين.

اللهم أبعد عني الفشل والرسوب والخيبة، وأنعم علي بالتوفيق، والنجاح، والتفوق في دنياك وآخرتك، إنك خير معين يا قوي يا متين.

دعاء النجاح والتوفيق في العمل