موعد مباراة ريال مدريد وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره ستاد بريست الفرنسي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

ريال مدريد يواجه ستاد بريست في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب فرانسيس لو بلي معقل النادي الفرنسي، مباراة ريال مدريد وستاد بريست، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الدولي النرويجي إيسبين أندرياس إيسكاس.

ويحتل ستاد بريست الفرنسي المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد الإسباني في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مواجهة ريال مدريد وستاد بريست في الشامبيونزليج

تنطلق أحداث المواجهة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

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القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وستاد بريست في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.

ريال مدريد

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موعد مباراة ريال مدريد وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة