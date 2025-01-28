اليوم.. 10 نقابات مهنية تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان رفضها تصريحات ترامب بشأن تهجير أهل غزة

تعقد النقابات المهنية، اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا بمقر نقابة الصحفيين؛ للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث، أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبّرت عنه مرارًا القيادة السياسية.

كما ستعلن النقابات المهنية، عن تنظيم مجموعة من الفعّاليات التضامنية في مقراتها المختلفة، خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد عقدت النقابات المهنية أمس، اجتماعًا بمقر نقابة الصحفيين بوسط البلد، وتم الإعلان عن عقد المؤتمر.