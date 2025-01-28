فدوى عابد تكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في " عايشة الدور" رمضان 2025

الفجر الفني
فدوى عابد
فدوى عابد

أعربت الفنانة فدوى عابد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل " عايشة الدور" مع الفنانة دنيا سمير غانم والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

كما كشفت فدوى عابد في تصريح خاص لـ" الفجر الفني" أن العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الكوميدية وبدأت تصويره منذ عدة أيام لكنها لن تستطيع الحديث عن تفاصيل الدور.

 

يشارك في بطولة مسلسل "عايشة الدور" بجانب الفنانة دنيا سمير غانم، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد كيلاني، أميرة أديب، ماجد القلعي، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

 

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض في 2022، بطولة هشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ولوسي، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

أخر أعمال الفنانة فدوى عابد آخر أعمال فدوي عابد أبطال مسلسل عايشة الدور دراما

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