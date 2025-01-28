انتحلوا صفة ضباط.. القبض على تشكيل عصابي تقوده سيدة و12 رجلًا لسرقة منزلها في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيده و١٢ رجلًا بينهم طبيب أسنان وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة ضباط شرطة يقومون بتنفيذ حملة أمنية على الخارجين عن القانون، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بقيام تشكيل عصابى بإقتحام منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في بداية الأمر تزعم ثلاثة من بينهم بأنهم من شرطه الكهرباء، وأنهم تلقوا بلاغ بقيام صاحب المنزل بسرقه تيار كهربائي وقاموا بمعاينة المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من 13 شخص تقوده مطلقه و١٢ شخصًا بينهم طبيب اسنان مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة.

وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل قامت بالتخطيط له وتزعمته نجلة صاحب المنزل مطلقة ومقيمه بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطهمت علاقه حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الإنتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من 12 شخص، ومحل مركزهم لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة خلال اعترفاتهم أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم بأنهم قاموا بسرقه 5 سيارات " عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارة ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ السرقه.

واضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقه لمعاينه المنزل وأدعوا بأنهم من شركه الكهرباء، وعادة بعد ذلك بيومين وقاموا بسرقه مبلغ 70 الف جنيه و100جرام ذهب، واقر المتهمين بأن من خطط وارشدهم على مكان المسروقات هي السيدة نجلة صاحب المنزل انتقاما من أسرته لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وذلك على غرار طريقة مسلسل ١٠٠ وش،وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوه من ضبط المتهمين وحُرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وامرت بحبسهم ٤ أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.