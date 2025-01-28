أحمد عيد عبدالملك: أشرف بن شرقي إضافة قوية للأهلي والزمالك سيضم 4 صفقات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، في حالة ضمه في يناير.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد، يمتلك إمكانيات جيده، ورحل عن الزمالك في الفترة التي كان فيها مشاكل".

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وتابع:" أشرف بن شرقي سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، وهو أعلى مستوى في المحترفين لعب في مصر بجانب كينو لاعب بيراميدز السابق".

وواصل:" تريزيجيه، سيكون صفقة قوية للأهلي، وقادر على اللعب لمدة 7 سنوات في الدوري المصري، وأرى أن الأهلي أعلن عن الصفقة اليوم، من أجل التغطية على رحيل علي معلول".

وعن تأخر الزمالك في حسم صفقات قال:" الزمالك يسدد حاليًا مستحقات اللاعبين، وبعد ذلك سيتم حسم الصفقات، وسيكون هناك 4 صفقات في يناير، والجزائري بلعيد مرشح لتدعيم الدفاع".

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