نجم الزمالك السابق: بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن نادي بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي بالدوري المصري.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" الحكم على جراديشار مهاجم الأهلي الجديد يكون بعد 10 مباريات، وهو لمس الكرة 3 أو 4 مرات في مباراة بيراميدز".

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وتابع:" ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز غير صحيحة، ونفس الكرة لم يحتسبها البنا في مباراة المصري البورسعيدي والزمالك، وطرد أحمد توفيق أيضًا غير صحيح، ويجب محاسبه الحكام بسبب الأخطاء".

بيراميدز

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نجم الزمالك السابق: بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي