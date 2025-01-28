نجم الأهلي السابق ينتقد الصفقة الجديدة

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن قطاع ناشئين النادي الأهلي، يمتلك لاعبين على مستوى عالي، يستطيعون اللعب في الفريق الأول.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" جراديشار مهاجم الأهلي الجديد واضح من لمساته أنه لاعب كرة، ولكن من الصعب الحكم عليه حاليًا".

محمد عبدالجليل: قطاع ناشئين الأهلي يضم لاعبين أفضل من أحمد رضا

وتابع:" يجيب توسيع قاعدة الحكام في الدوري المصري، وهناك حكام على مستوى عالي في القسم الثاني، وأتمنى تطوير منظومة التحكيم وهيكلته حاليًا".

وأوضح:" على اتحاد الكرة، الاستعانة بحكام فار أجانب في المباريات القوية بالدوري المصري".

وأكمل:" بيراميدز فريق قوية ولا أعرف متى يفوز على الأهلي، بعد فشله في تحقيق الفوز أمس والفريق الأحمر يمر بتلك الظروف".

وعن أداء بيراميدز أمام القطبين قال:" اسم الأهلي والزمالك يخض أي فريق بجانب وجود الجماهير والتي تصنع الفارق، وفي حالة وجود دوري طويل مثل الموسم الماضية، بيراميدز الوحيد القادر على المنافسة حتى النهاية".

وعن أحمد رضا قال:" أحمد رضا ظهر في الموسم الحالي مع بتروجيت، وكان من الأفضل أن يستعين الأهلي بلاعب من قطاع الناشئين ويمنحه الفرصة".

وواصل:" الأهلي يمتلك لاعبين على مستوي عالي في قطاع الناشئين لو حصلت على فرصة ستتألق مثل محمد عبدالمنعم، وعبدالرحمن رشدان موجود اعارة من الأهلي في مودرن سبورت، لاعب جيد، وكان من الأفضل عودته بدلا من التعاقد مع أحمد رضا".

وشدد:" ضم أشرف بن شرقي، سيكون صفقة قوية للأهلي، وهي صفقة جماهيرية بجانب أنه لاعب يمتلك إمكانيات عالية".