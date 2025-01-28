طالب ثانوي يصاب بجروح بالغة إثر سقوطه من أعلى كوبري الفيوم العلوي

شهدت مدينة الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث أصيب طالب بالمرحلة الثانوية بإصابات خطيرة، بعد سقوطه من أعلى سور الكوبري العلوي بالمدينة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط الطالب "حازم عيد عبد اللطيف"، 16 عامًا، والمقيم بقرية الإعلام، من ارتفاع يزيد عن خمسة أمتار، أثناء جلوسه على سور الكوبري العلوي.

كشفت تحريات المباحث أن الطالب فقد توازنه بشكل مفاجئ أثناء جلوسه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح بالغة.

نقل المصاب والتحقيقات

تم نقل الطالب على الفور إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت المصادر الطبية أن حالته الصحية تتطلب متابعة دقيقة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابساته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.