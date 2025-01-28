بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الانجليزي ليفربول لمواجهة نظيره آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة يوم الاربعاء الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب فيليبس.

ويتصدر الفريق الأحمر قائمة ترتيب الفرق المشاركة برصيد 21 نقطة، بينما يأتي ايندهوفن في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

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موعد مباراة ليفربول ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

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ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية ويؤمن صدارة البريميرليج

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.

وإليكم تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة آيندهوفن:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كونستانتينوس تسيميكاس.
خط الوسط: كورتيس جونز - ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر.
خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

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