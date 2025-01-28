ضبط السائق المتهم بقتل مهندسة دهسًا أمام نادي قارون بالفيوم

تمكنت قوات مباحث قسم أول الفيوم، تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة، وبرئاسة الرائد أحمد السوهاجي رئيس المباحث، من ضبط السائق المتسبب في حادث دهس أودى بحياة مهندسة شابة أثناء عبورها الطريق أمام نادي قارون الرياضي.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة حول وقوع حادث دهس أمام نادي قارون الرياضي ووجود مصابة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "منال شعبان"، مهندسة في العقد الثالث من العمر، كانت تخرج من النادي الرياضي وتعبر الطريق حينما صدمتها سيارة مسرعة يقودها شاب بطريقة متهورة، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تحقيقات مكثفة وضبط الجاني

قامت الجهات المختصة على الفور بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، مما أسفر عن تحديد السيارة وضبط قائدها، ويدعى "عمرو علاء حمدي" (21 عامًا)، مقيم بمنشأة البكري.

وأكدت التحريات أن السائق لاذ بالفرار بعد ارتكابه الحادث، إلا أن الجهود الأمنية المكثفة أسفرت عن القبض عليه، وجارٍ تقديمه للعدالة.

نقل الجثمان والتحقيقات جارية

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت استكمال الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بالتحري حول ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان لاستكمال التحقيقات وتقديم المتهم للمحاكمة.

تأتي هذه الواقعة لتلقي الضوء على خطورة القيادة المتهورة، وتؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في تعقب الجناة وضبطهم لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.