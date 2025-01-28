إطلاق مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية.. التقديم يبدأ 13 فبراير 2025

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تفاصيل مسابقة جديدة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية. يأتي هذا الإعلان ضمن خطة شاملة لتعيين 150 ألف معلم مساعد لدعم المنظومة التعليمية في مصر.

مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية

تفاصيل المسابقة تهدف المسابقة إلى سد احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة في جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتلبية الطلب المتزايد على معلمي اللغة الإنجليزية. الوظائف مُدرجة على بوابة الوظائف الحكومية، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على الشروط والتفاصيل المطلوبة.

موعد التقديم: التقديم الإلكتروني متاح بدءًا من 13 فبراير وحتى 26 فبراير 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط: [https://jobs.caoa.gov.eg/].

الشروط والمستندات: يتعين على المتقدمين الالتزام بالشروط المعلنة وتجهيز المستندات المطلوبة، ورفعها إلكترونيًا أثناء فترة التقديم لضمان قبول الطلبات.

محافظات مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية

المحافظات والإدارات التعليمية المستهدفة: تغطي المسابقة الإدارات التعليمية في معظم محافظات الجمهورية، بما يشمل الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الغربية، سوهاج، مطروح، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، وغيرها.

رؤية التعليم في مصر:

يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث تهدف التعيينات الجديدة إلى رفع كفاءة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية وتحسين جودة التعليم.

للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الرابط الرسمي للمسابقة: [https://jobs.caoa.gov.eg/].