اللهم بلغنا الشهر الكريم.. دعاء استقبال رمضان 2025

شهر رمضان المبارك هو شهر ذو مكانة خاصة لدى المسلمين حول العالم، حيث يتميز بأجوائه الروحانية التي يتقرب فيها الناس من الله -سبحانه وتعالى- بالصيام، والدعاء، وقراءة القرآن الكريم. يصوم المسلمون خلاله عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر حتى غروب الشمس، امتثالًا لأمر الله وتكفيرًا للذنوب. شهر رمضان فرصة لتعزيز الإيمان وإحياء السنن، مثل صلاة التراويح وقيام الليل، وهو الشهر الذي تتضمن لياليه ليلة القدر المباركة، خير من ألف شهر. مع اقتراب هذا الشهر الكريم، والذي سيبدأ وفق الحسابات الفلكية يوم السبت 1 مارس 2025، يتساءل الكثيرون عن إمساكية رمضان ومواعيد الأذان والصلاة. فيما يلي تفاصيل إمساكية رمضان لعام 2025.

إمساكية شهر رمضان 2025

اليوم التاريخ الميلادي عدد ساعات الصوم السحور الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء السبت 1 مارس 13:20 2:34 4:34 4:54 6:21 12:07 3:25 5:54 7:11 الأحد 2 مارس 13:21 2:33 4:33 4:53 6:20 12:07 3:26 5:55 7:12 الإثنين 3 مارس 13:23 2:32 4:32 4:52 6:19 12:07 3:26 5:55 7:13 الثلاثاء 4 مارس 13:25 2:31 4:31 4:51 6:17 12:07 3:26 5:56 7:13 الأربعاء 5 مارس 13:27 2:30 4:30 4:50 6:16 12:06 3:27 5:57 7:14 الخميس 6 مارس 13:29 2:29 4:29 4:49 6:15 12:06 3:27 5:57 7:15 الجمعة 7 مارس 13:30 2:28 4:28 4:48 6:14 12:06 3:27 5:58 7:15 السبت 8 مارس 13:32 2:27 4:27 4:47 6:13 12:06 3:27 5:59 7:16 الأحد 9 مارس 13:34 2:25 4:25 4:45 6:12 12:05 3:28 5:59 7:17 الإثنين 10 مارس 13:36 2:24 4:24 4:44 6:11 12:05 3:28 6:00 7:17 الثلاثاء 11 مارس 13:38 2:23 4:23 4:43 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18 الأربعاء 12 مارس 13:39 2:22 4:22 4:42 6:08 12:05 3:28 6:01 7:19 الخميس 13 مارس 13:41 2:21 4:21 4:41 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19 الجمعة 14 مارس 13:43 2:19 4:19 4:39 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20 السبت 15 مارس 13:45 2:18 4:18 4:38 6:05 12:04 3:29 6:03 7:21

أدعية شهر رمضان: