اللهم بلغنا الشهر الكريم.. دعاء استقبال رمضان 2025

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رمضان 2025
رمضان 2025

شهر رمضان المبارك هو شهر ذو مكانة خاصة لدى المسلمين حول العالم، حيث يتميز بأجوائه الروحانية التي يتقرب فيها الناس من الله -سبحانه وتعالى- بالصيام، والدعاء، وقراءة القرآن الكريم. يصوم المسلمون خلاله عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر حتى غروب الشمس، امتثالًا لأمر الله وتكفيرًا للذنوب. شهر رمضان فرصة لتعزيز الإيمان وإحياء السنن، مثل صلاة التراويح وقيام الليل، وهو الشهر الذي تتضمن لياليه ليلة القدر المباركة، خير من ألف شهر. مع اقتراب هذا الشهر الكريم، والذي سيبدأ وفق الحسابات الفلكية يوم السبت 1 مارس 2025، يتساءل الكثيرون عن إمساكية رمضان ومواعيد الأذان والصلاة. فيما يلي تفاصيل إمساكية رمضان لعام 2025.

إمساكية شهر رمضان 2025

اليومالتاريخ الميلاديعدد ساعات الصومالسحورالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 مارس13:202:344:344:546:2112:073:255:547:11
الأحد2 مارس13:212:334:334:536:2012:073:265:557:12
الإثنين3 مارس13:232:324:324:526:1912:073:265:557:13
الثلاثاء4 مارس13:252:314:314:516:1712:073:265:567:13
الأربعاء5 مارس13:272:304:304:506:1612:063:275:577:14
الخميس6 مارس13:292:294:294:496:1512:063:275:577:15
الجمعة7 مارس13:302:284:284:486:1412:063:275:587:15
السبت8 مارس13:322:274:274:476:1312:063:275:597:16
الأحد9 مارس13:342:254:254:456:1212:053:285:597:17
الإثنين10 مارس13:362:244:244:446:1112:053:286:007:17
الثلاثاء11 مارس13:382:234:234:436:0912:053:286:017:18
الأربعاء12 مارس13:392:224:224:426:0812:053:286:017:19
الخميس13 مارس13:412:214:214:416:0712:043:296:027:19
الجمعة14 مارس13:432:194:194:396:0612:043:296:037:20
السبت15 مارس13:452:184:184:386:0512:043:296:037:21

أدعية شهر رمضان:

  • اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة وتوبة ومغفرة.
  • اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واغفر لنا ذنوبنا.
  • اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الفضيل.
  • اللهم ارزقنا خيره، وأعنا على صيامه وقيامه.
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