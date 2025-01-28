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عاجل - إمساكية رمضان 2025: اعرف أوقات الصلاة وعدد ساعات الصوم

إسلاميات
إمساكية شهر رمضان
إمساكية شهر رمضان

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2025، وهو شهر الخير والبركة والعبادة. في هذا المقال، نقدم لكم إمساكية رمضان 2025 كاملة، التي تتضمن أوقات السحور، الإمساك، الصلاة، وعدد ساعات الصوم يوميًا خلال الشهر الفضيل.

جدول إمساكية شهر رمضان 2025

اليومالتاريخعدد ساعات الصومالسحورالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان13:202:344:344:546:2112:073:255:547:11
الأحد2 رمضان13:212:334:334:536:2012:073:265:557:12
الإثنين3 رمضان13:232:324:324:526:1912:073:265:557:13
الثلاثاء4 رمضان13:252:314:314:516:1712:073:265:567:13
الأربعاء5 رمضان13:272:304:304:506:1612:063:275:577:14
الخميس6 رمضان13:292:294:294:496:1512:063:275:577:15
الجمعة7 رمضان13:302:284:284:486:1412:063:275:587:15
السبت8 رمضان13:322:274:274:476:1312:063:275:597:16
الأحد9 رمضان13:342:254:254:456:1212:053:285:597:17
الإثنين10 رمضان13:362:244:244:446:1112:053:286:007:17
اليومالتاريخعدد ساعات الصومالسحورالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الثلاثاء11 رمضان13:382:234:234:436:0912:053:286:017:18
الأربعاء12 رمضان13:392:224:224:426:0812:053:286:017:19
الخميس13 رمضان13:412:214:214:416:0712:043:296:027:19
الجمعة14 رمضان13:432:194:194:396:0612:043:296:037:20
السبت15 رمضان13:452:184:184:386:0512:043:296:037:21
الأحد16 رمضان13:472:174:174:376:0312:033:296:047:21
الإثنين17 رمضان13:492:164:164:366:0212:033:296:057:22
الثلاثاء18 رمضان13:512:144:144:346:0112:033:296:057:23
الأربعاء19 رمضان13:532:134:134:336:0012:033:306:067:23
الخميس20 رمضان13:552:124:124:325:5912:023:306:067:24
الجمعة21 رمضان13:562:114:114:315:5712:023:306:077:25
السبت22 رمضان13:582:094:094:295:5612:023:306:087:25
الأحد23 رمضان14:002:084:084:285:5512:013:306:087:26
الإثنين24 رمضان14:022:074:074:275:5412:013:306:097:27
الثلاثاء25 رمضان14:042:054:054:255:5312:013:306:097:27
الأربعاء26 رمضان14:062:044:044:245:5112:003:306:107:28
الخميس27 رمضان14:082:034:034:235:5012:003:306:117:29
الجمعة28 رمضان14:102:014:014:215:4912:003:306:117:29
السبت29 رمضان14:122:004:004:205:4812:003:306:127:30

ملحوظة: أوقات الصلاة قد تختلف بفوارق بسيطة بين المدن المختلفة حسب الموقع الجغرافي. يُنصح بالرجوع إلى مصادر محلية لضبط الأوقات بدقة.

رمضان هو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، والإكثار من العبادة، والتأمل في نعم الله علينا. مع معرفة أوقات الصلاة والإمساك بدقة عبر الإمساكية، يمكن للمسلمين ترتيب يومهم بشكل أفضل، والالتزام بمواعيد العبادات. نتمنى لكم رمضان مباركًا مليئًا بالطاعة والمغفرة.

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