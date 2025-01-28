عاجل - إمساكية رمضان 2025: اعرف أوقات الصلاة وعدد ساعات الصوم

إحسب الايام قبل الشهر الكريم واستعد

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2025، وهو شهر الخير والبركة والعبادة. في هذا المقال، نقدم لكم إمساكية رمضان 2025 كاملة، التي تتضمن أوقات السحور، الإمساك، الصلاة، وعدد ساعات الصوم يوميًا خلال الشهر الفضيل.

جدول إمساكية شهر رمضان 2025

اليوم التاريخ عدد ساعات الصوم السحور الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء السبت 1 رمضان 13:20 2:34 4:34 4:54 6:21 12:07 3:25 5:54 7:11 الأحد 2 رمضان 13:21 2:33 4:33 4:53 6:20 12:07 3:26 5:55 7:12 الإثنين 3 رمضان 13:23 2:32 4:32 4:52 6:19 12:07 3:26 5:55 7:13 الثلاثاء 4 رمضان 13:25 2:31 4:31 4:51 6:17 12:07 3:26 5:56 7:13 الأربعاء 5 رمضان 13:27 2:30 4:30 4:50 6:16 12:06 3:27 5:57 7:14 الخميس 6 رمضان 13:29 2:29 4:29 4:49 6:15 12:06 3:27 5:57 7:15 الجمعة 7 رمضان 13:30 2:28 4:28 4:48 6:14 12:06 3:27 5:58 7:15 السبت 8 رمضان 13:32 2:27 4:27 4:47 6:13 12:06 3:27 5:59 7:16 الأحد 9 رمضان 13:34 2:25 4:25 4:45 6:12 12:05 3:28 5:59 7:17 الإثنين 10 رمضان 13:36 2:24 4:24 4:44 6:11 12:05 3:28 6:00 7:17

اليوم التاريخ عدد ساعات الصوم السحور الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الثلاثاء 11 رمضان 13:38 2:23 4:23 4:43 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18 الأربعاء 12 رمضان 13:39 2:22 4:22 4:42 6:08 12:05 3:28 6:01 7:19 الخميس 13 رمضان 13:41 2:21 4:21 4:41 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19 الجمعة 14 رمضان 13:43 2:19 4:19 4:39 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20 السبت 15 رمضان 13:45 2:18 4:18 4:38 6:05 12:04 3:29 6:03 7:21 الأحد 16 رمضان 13:47 2:17 4:17 4:37 6:03 12:03 3:29 6:04 7:21 الإثنين 17 رمضان 13:49 2:16 4:16 4:36 6:02 12:03 3:29 6:05 7:22 الثلاثاء 18 رمضان 13:51 2:14 4:14 4:34 6:01 12:03 3:29 6:05 7:23 الأربعاء 19 رمضان 13:53 2:13 4:13 4:33 6:00 12:03 3:30 6:06 7:23 الخميس 20 رمضان 13:55 2:12 4:12 4:32 5:59 12:02 3:30 6:06 7:24 الجمعة 21 رمضان 13:56 2:11 4:11 4:31 5:57 12:02 3:30 6:07 7:25 السبت 22 رمضان 13:58 2:09 4:09 4:29 5:56 12:02 3:30 6:08 7:25 الأحد 23 رمضان 14:00 2:08 4:08 4:28 5:55 12:01 3:30 6:08 7:26 الإثنين 24 رمضان 14:02 2:07 4:07 4:27 5:54 12:01 3:30 6:09 7:27 الثلاثاء 25 رمضان 14:04 2:05 4:05 4:25 5:53 12:01 3:30 6:09 7:27 الأربعاء 26 رمضان 14:06 2:04 4:04 4:24 5:51 12:00 3:30 6:10 7:28 الخميس 27 رمضان 14:08 2:03 4:03 4:23 5:50 12:00 3:30 6:11 7:29 الجمعة 28 رمضان 14:10 2:01 4:01 4:21 5:49 12:00 3:30 6:11 7:29 السبت 29 رمضان 14:12 2:00 4:00 4:20 5:48 12:00 3:30 6:12 7:30

ملحوظة: أوقات الصلاة قد تختلف بفوارق بسيطة بين المدن المختلفة حسب الموقع الجغرافي. يُنصح بالرجوع إلى مصادر محلية لضبط الأوقات بدقة.

رمضان هو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، والإكثار من العبادة، والتأمل في نعم الله علينا. مع معرفة أوقات الصلاة والإمساك بدقة عبر الإمساكية، يمكن للمسلمين ترتيب يومهم بشكل أفضل، والالتزام بمواعيد العبادات. نتمنى لكم رمضان مباركًا مليئًا بالطاعة والمغفرة.