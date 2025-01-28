وزير الأوقاف يرفض تهجير الفلسطينيين ويؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن رفضه القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومساعي تصفية قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي.

كما أكد الوزير أن هذه المساعي تمثل تحديًا للقرارات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة في العيش بحرية وكرامة على أرضه المستقلة.

القضية الفلسطينية: هوية وعقيدة وطنية

وأشار وزير الأوقاف إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية هوية، عقيدة، ومبدأ وطني راسخ في وجدان الأمة العربية والإسلامية، وأيضًا في عقل وضمير كل شريف في العالم.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني، رغم معاناته من الاعتداءات والتشريد والتجويع، لا يزال متمسكًا بثوابته الوطنية وحقوقه التاريخية، ولن تثنيه الضغوط عن مواصلة نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة.

تحية لدور مصر وقيادتها

وشدد الوزير على الدور التاريخي الممتد لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وأكد أن الشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية في رفض كل محاولات تصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر ستظل الحائط الأول للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

دعوة لتحرك دولي عاجل

دعا الدكتور الأزهري المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بحسم لإنهاء ممارسات الاحتلال التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الإنسانية، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الفلسطينيين كسبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أشاد بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم كل محاولات التهجير والتشريد، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي والتضامن لمواجهة هذه التحديات.

الحل: دولة فلسطينية مستقلة

أكد الوزير في ختام حديثه أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا بجهود القيادة المصرية في تعزيز أسس هذه القضية ودعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا.