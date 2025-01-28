أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: استقرار عند أدنى مستوياتها

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 عند مستوياتها المنخفضة التي سجلتها أمس الاثنين، بعد موجة من التراجع شملت جميع الأعيرة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 17 جنيهًا، بينما سجل الذهب عيار 21 انخفاضًا بنحو 15 جنيهًا. كما تراجع عيار 18 بمقدار 13 جنيهًا، وعيار 14 بنحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

وفقًا لتقرير شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 : 4371 جنيهًا للجرام.

: 4371 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : 3825 جنيهًا للجرام.

: 3825 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18 : 3278 جنيهًا للجرام.

: 3278 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 14: 2550 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية:

العقود الآجلة : 2773.27 دولار للأوقية.

: 2773.27 دولار للأوقية. الأسعار الفورية: 2742.00 دولار للأوقية.

وتأثرت أسعار الذهب عالميًا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، ما ساهم في استمرار الطلب على المعدن النفيس باعتباره الملاذ الآمن.

توقعات أسعار الذهب في 2025

حسب تقرير نشره موقع Investing، يتوقع أن يواصل الذهب صعوده خلال العام الحالي نتيجة الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأشار بنك UBS إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 2850 دولارًا بحلول نهاية العام، مما يعزز أهمية الذهب كأداة استثمارية آمنة.

نصيحة للمستثمرين

مع استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية والانخفاض العالمي المؤقت، قد يكون الوقت مناسبًا للراغبين في الشراء قبل أي ارتفاعات جديدة.

ومع توقعات الارتفاع على المدى الطويل، يظل الذهب خيارًا مثاليًا للتحوط ضد تقلبات الأسواق.