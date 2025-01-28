استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

حافظ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 على استقراره مقابل الجنيه المصري، بعد التراجع الذي سجله أمس الاثنين في 15 بنكًا، ليصل إلى أدنى سعر للبيع عند 50.19 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للشراء 50.35 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في البنوك الرئيسية على النحو التالي:

البنك المركزي المصري:

شراء : 50.1861 جنيه

: 50.1861 جنيه بيع: 50.3196 جنيه

بنك مصر:

شراء : 50.20 جنيه

: 50.20 جنيه بيع: 50.30 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء : 50.20 جنيه

: 50.20 جنيه بيع: 50.30 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء : 50.20 جنيه

: 50.20 جنيه بيع: 50.30 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء : 50.23 جنيه

: 50.23 جنيه بيع: 50.32 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء : 50.20 جنيه

: 50.20 جنيه بيع: 50.30 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء : 50.20 جنيه

: 50.20 جنيه بيع: 50.30 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء : 50.20 جنيه

: 50.20 جنيه بيع: 50.30 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

شراء : 50.25 جنيه

: 50.25 جنيه بيع: 50.35 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء : 50.23 جنيه

: 50.23 جنيه بيع: 50.33 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء : 50.21 جنيه

: 50.21 جنيه بيع: 50.31 جنيه

المصرف المتحد:

شراء : 50.20 جنيه

: 50.20 جنيه بيع: 50.30 جنيه

بنك الكويت الوطني:

شراء : 50.20 جنيه

: 50.20 جنيه بيع: 50.30 جنيه

تحليل وتوقعات

استقرار سعر الدولار يأتي في ظل استمرار سياسات البنك المركزي للحفاظ على توازن السوق، وسط ترقب المستثمرين لتحركات مستقبلية قد تؤثر على أسعار الصرف عالميًا ومحليًا.

يُنصح المتعاملون بمتابعة تحديثات السوق أولًا بأول للاستفادة من أي تغييرات محتملة.