“الصحة” توجه بتعويض أسرة فني تمريض بمستشفى مطروح العام توفى خلال العمل

أخبار مصر
خالد عبدالغفار نائب
خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء

أكدت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية، للزميل خيري ضيف مسئول غرفة الطوارىء بمستشفى مطروح العام.


جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة صرف المستحقات المالية لفني التمريض خيري ضيف، الذي وافته المنية، منتصف يناير الجاري، أثناء تأدية عمله بمستشفى مطروح العام.


ومن جانبه، أوضح اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومديرية الشئون الصحية بمطروح، لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لفني التمريض خيري ضيف.

يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

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