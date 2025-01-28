تفاصيل مسابقة تعيين 20 ألف معلم لغة إنجليزية: فرصة ذهبية لدعم التعليم في مصر

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتعيين 150 ألف معلم مساعد على مدار خمس سنوات، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل مسابقة تعيين 20 ألف معلم لغة إنجليزية لتغطية احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة بمختلف المحافظات.

موعد التقديم للمسابقة

يبدأ التقديم الإلكتروني على الوظائف من 13 فبراير وحتى 26 فبراير 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

يمكن للراغبين الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر الرابط التالي:

بوابة الوظائف الحكومية

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

الاطلاع على الشروط المعلنة بموقع بوابة الوظائف الحكومية. تجهيز المستندات المطلوبة، مثل: المؤهل الدراسي المناسب.

شهادة ميلاد مميكنة.

بطاقة الرقم القومي.

شهادة الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

أي شهادات إضافية مطلوبة حسب الإعلان. رفع المستندات إلكترونيًا عبر المنصة ضمن الفترة المحددة.

تفاصيل توزيع الوظائف الشاغرة

تغطي التعيينات جميع المحافظات لضمان سد الاحتياجات التعليمية وفق المناطق التالية:

محافظة الجيزة

الإدارات: أوسيم، البدرشين، العياط، الحوامدية، الصف، أطفيح، الواحات البحرية، منشأة القناطر، كرداسة.

محافظة القاهرة

الإدارات: منشأة ناصر، المرج، الزاوية، دار السلام، المقطم، التبين، عين شمس، البساتين، حلوان.

محافظات أخرى

الإسكندرية : شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب، المنتزه أول، المنتزه ثان.

: شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب، المنتزه أول، المنتزه ثان. الغربية : شرق المحلة، قطور، غرب المحلة.

: شرق المحلة، قطور، غرب المحلة. الدقهلية : بلقاس، السنبلاوين، ميت غمر.

: بلقاس، السنبلاوين، ميت غمر. سوهاج : سوهاج، جرجا، طما، البلينا، دار السلام.

: سوهاج، جرجا، طما، البلينا، دار السلام. كفر الشيخ : قلين، بيلا، سيدي سالم، الحامول، مطوبس.

: قلين، بيلا، سيدي سالم، الحامول، مطوبس. مطروح : الضبعة، سيوة، البنجر، براني.

: الضبعة، سيوة، البنجر، براني. جنوب سيناء : الطور، نويبع.

: الطور، نويبع. البحر الأحمر : شلاتين، حلايب.

: شلاتين، حلايب. وغيرها من المحافظات مثل المنوفية، الشرقية، بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الأقصر، أسوان، قنا، والإسماعيلية.

أهمية المسابقة

تهدف مسابقة تعيين معلمي اللغة الإنجليزية إلى:

سد الاحتياجات المتزايدة في المدارس الحكومية.

تعزيز جودة تعليم اللغة الإنجليزية وفقًا لرؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.

تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

نصائح للتقديم