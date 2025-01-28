داليا مصطفي: "صدمتي بالأشخاص ادت لإصابتي بالسكر وباخد 4 مرات أنسولين يوميا "

قالت الفنانة داليا مصطفى، أن الخذلان سبب رئيسي في إصابتها بمرض السكر وان صدمتي القايم في الناس وفي تصرفاتهم معي كانت سبب رئيس في اصابتي بالسكر.

وطالب الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، الفنامة داليا مصطفي بالهدوء وعدم الانفعال حفاظا على صحتها.

أبرز تصريحات داليا مصطفى

لترد "أنا بقيت هادية أكتر من الأول وبعمل حاجة مهمة جدا بالليل بكلم نفسي قبل ما أروح في النوم، بطبطب على نفسي".

وتابعت: "أنا بحب أطبطب على نفسي وفجأة بحس براحة، واتعودت على كده، أنا باخد أنسولين 4 مرات يوميًّا لأن السكر عندي مرتفع.

حلقة داليا مصطفى تتصدر تريند “جوجل”

وعلي جانب آخر تصدرت حلقة القناة داليا مصطفي مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واخد من الناس على قناة الحياة الترند على مستوى مصر فى موقع X، بعد إذاعتها مساء الاثتين، حيث لم تنفي خبر انفصالها عن الفنان شريف سلامة.

وكشفت عن اصعب قرار اخدته في حياتها، وكيف تعرضت للخديعة من أقرب صديقاتها، وعن بدايته ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي وكيف تتعامل معاهم، وامنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية واول أعمالها المسرحية " دستور يا اسيادنا " واعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة – البيت الكبير – قمر هادى – جراب حواء – سرايا عابدين – الابطال – البر الغربى – تاجر السعادة – انا عشقت ).

كما تحدثت عن أعماله السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماع صاحى "، وعن عودتها للسينما بعد غياب ل ١٢ عام من خلال فيلم رعب (قبل الاربعين ).