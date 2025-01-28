نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول بمحافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2025، بالتزامن مع نتائج صفوف النقل الأخرى للمراحل الابتدائية والإعدادية.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا عبر بوابة التعليم الأساسي أو من خلال المدرسة.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بمحافظة الجيزة

للاستعلام عن النتيجة، يمكنكم زيارة الرابط الرسمي لبوابة التعليم الأساسي:

رابط بوابة التعليم الأساسي - محافظة الجيزة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 إلكترونيًا

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط المخصص. اختيار الخدمة الإلكترونية - نتائج صفوف النقل. النقر على المساعد الذكي. بدء المحادثة واختيار الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل. تحديد الصف الدراسي: الصف الثاني الإعدادي. إدخال الرقم القومي للطالب الموجود بشهادة الميلاد. اختيار وسيلة الدفع (فيزا أو كود دفع فوري). سداد رسوم الاستعلام (20-30 جنيهًا). العودة للمحادثة مع المساعد الذكي واختيار عرض النتيجة.

طرق بديلة للحصول على النتيجة

الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة:

يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال زيارة الموقع الرسمي للمديرية التعليمية.

زيارة المدرسة مباشرة:

تُتاح النتيجة أيضًا في المدارس بمجرد إعلانها رسميًا، ويمكن الحصول عليها من خلال إدارة شؤون الطلاب.

أهمية الاستعلام الإلكتروني

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، سعيد عطية، أن التحول الرقمي يسهم في:

تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج.

توفير الوقت والجهد.

دعم تحليل البيانات التعليمية لتحسين الأداء المدرسي.

خدمات إضافية على بوابة التعليم الأساسي

بالإضافة إلى الاستعلام عن النتائج، توفر البوابة خدمات أخرى، مثل: