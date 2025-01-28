محمد صبحي يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل

تصدر اسم الفنان محمد صبحي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحاته خلال ندوته التي التى أقيمت بمعرض الكتاب، والتي تضمنت الكثير من الأسرار حول مشواره الفني.

محمد صبحي

وكشف محمد صبحي خلال الندوة عن رأيه فى تقديم السير الذاتية فى الأعمال الدرامية “أنا أرفض تقديم السير الذاتية ورفضت تقديم السيرة الذاتية للفنان نجيب الريحاني”.

آخر أعمال محمد صبحي



جدير بالذكر أن آخر مسرحيات الفنان محمد صبحي كانت مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" التي كتبها مصطفي شهيب، وأخرجها وقام ببطولتها النجم الكبير محمد صبحي، وتم عرضها لمدة سنة كاملة بلا توقف، رافعة لافتة كامل العدد في أغلب عروضها الجماهيرية، والمسرحية كوميدية غنائية.









أبطال وصناع مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"





وشارك في بطولتها: وفاء صادق وكمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان