"لهذا السبب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمنطقة الأربعين بحي غرب

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة لمنطقة الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط.



وتابع المحافظ خلال الزيارة حملات النظافة ورفع الإشغالات التي يجري تنفيذها بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط وذلك ضمن الحملات الدورية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على نظافة الشوارع ورفع الإشغالات والقضاء على الظواهر السلبية وتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري لها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب بأسيوط، ومجدي ميلاد مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة

وبدأ محافظ أسيوط الزيارة بتفقد أعمال النظافة التي تتم بمنطقة الإيواء وشارع الخمسين وشارع عبد الحليم على بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط بواسطة معدات الحي من لوادر وقلابات وسيارات شفط الأتربة موجهًا برفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بالشوارع وعدم مغادرة المعدات إلا بعد إتمام الإنتهاء من أعمال النظافة.

واستكمل المحافظ زيارته بشوارع منطقة الأربعين موجهًا برفع كافة الاشغالات والتشوينات والفروشات المتروكة بالشوارع وعلى الأرصفة بالإضافة إلى رفع كافة البلدورات والحجارة والحواجز الأسمنتية والحديدية الموجودة في الشوارع التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتشكل خطرًا على المارة موجهًا رؤساء الأحياء ونوابهم بضرورة الإستمرار في حملات النظافة ورفع كافة صور الإشغالات والمرور الدوري لضمان عدم عودتها مرة أخرى.

وكما التقى أبو النصر، عددًا من المواطنين بالشوارع والذين أشادوا بجهود المحافظ والحملات التي يتم تنفيذها للحفاظ على نظافة الشوارع وتحاور معهم وأكد لهم أن المواطن شريك أساسي مع المحافظة في الحفاظ على النظافة العامة والإبلاغ عن أية ممارسات تؤدي إلى تشويه المظهر والحضاري للمحافظة وشوارعها بإلقاء القمامة عشوائيًا بها دون أي اكتراث لما يسببه ذلك من تلوث وإضرار بالمواطنين مؤكدًا عزمه على مواجهة تلك الظواهر السيئة بكل حزم والعمل على ضبط كل من يرتكبها وتطبيق العقوبات والإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم البيئية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تكاتف الجهود بين كافة أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم مؤكدًا على أن تحسين النظافة العامة يمثل أولوية قصوى، وأن العمل جاري على قدم وساق للنهوض بمنظومة النظافة وإعادة الوجه الحضاري للشوارع بالشكل الذي يليق بمحافظة أسيوط ومواطنيها.