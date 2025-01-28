أحمد فهيم يعلن وفاة والدته وهذا موعد ومكان الجنازة

الفجر الفني
أحمد فهيم
أحمد فهيم

أعلن الفنان أحمد فهيم وفاة والدته، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

حيث كتب "فهيم":"البقاء والدوام لله توفت إلي رحمة الله أمي الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابرالعائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

 

منشور أحمد فهيم

 


أحدث أعمال أحمد فهيم

 

ويشارك أحمد فهيم في مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2025.


تفاصيل مسلسل "سيد الناس"


ويلعب ضمن الأحداث دور شقيق عمرو سعد، ويدور العمل في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، ويضم إلهام شاهين، أحمد رزق، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

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