أولياء أمور مصر: تفعيل مبادرة الإجازة متعة وإفادة لطلاب الثانوية العامة

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الاجازة الدراسية
الاجازة الدراسية

أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن اجازة نصف العام لطلاب الثانوية العامة فرصة جيدة لتجديد النشاط وشحن الهمم من جديد فماراثون الثانوية العامة يحتاج للنفس الطويل لذلك لا يمكن تجاهل الراحة في اجازة نصف العام أو علي الاقل عمل  جدول يومي مريح ومرن يكون به وقت كافي للراحة أو الخروج مع العائلة والاصدقاء.

وتابعت الحزاوي: الإجازة فرصة للراحة الجسدية والنفسية وهناك اولياء أمور  لا ينتبهون لذلك ويطلبون من الابناء مواصلة المذاكرة بشكل مكثف في الإجازة وهذا خطأ كبير 
وسوف ينعكس علي ادائهم في الفترة القادمة التي تحتاج بشكل كبير لطالب  لديه تركيز ونشاط وطاقة إيجابية 
ويمكن الطلاب استغلال هذه الاجازة لزيارة معرض القاهرة الدولي الذي يعد أهم حدث ثقافي وحضور انشطة المعرض من ندوات ثقافية ومحاضرات وفاعليات حيث يشارك فيها شخصيات أدبية وعلمية بارزة ويمكنهم اقتناء كتب تعلمهم  فن إدارة الوقت أو كتب كيفية التخلص من القلق والتوتر والثقة بالنفس وغيرها من الكتب المفيدة في هذه الفترة العصيبة.

واختتمت الحزاوي يحرص ائتلاف أولياء أمور مصر علي تفعيل مبادرة الاجازة متعة وافادة كل عام وهذا العام قد قام بتقديم ورشة عمل اون لاين للتعلم الرقمي  من خلال معامل افتراضية مجانا للطلاب.

والجدير بالذكر ومن المقرر أن تبدأ أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025، يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 للدور الأول، بينما تبدأ أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025.

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، فلم تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن، وبالتالي أي جدول الثانوية العامة 2025، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هو غير صحيح.

ائتلاف أولياء أمور ائتلاف اولياء امور مصر إجازة نصف العام التربية والتعليم الثانوية العامة 2025

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