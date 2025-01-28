استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني على حكم حبسه| اليوم

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة مستأنف الطفل بالشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني على حكم حبسه سنة في قضية دهس عامل الدليفري بالشيخ زايد.

جدير بالذكر، قضت محكمة الطفل بالشيخ زايد، على مازن محمد فرج نجل طليقة الشيف الشربيني، بالحبس لمدة عام مع الشغل، وتغريمه 500 بسبب قيادة السيارة دون رخصة، وذلك على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد.
 

قرر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إحالة قضية نجل طليقة شيف شهير، المتهم بدهس عامل دليفري بسيارة "رانج روفر"، إلى نيابة الطفل للاختصاص، نظرًا لصغر سن المتهم.

 

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل الشيف شربيني بكفالة مالية20 الف جنيه، وحبس نجل زوجته على ذمة التحقيقات في دهس عامل دليفري، مع عرض المتهم على الطب الشرعي

 

استمعت النيابة العامة، لأقوال شاهد  عيان في حادث دهس عامل دليفري بسيارة ابن طليقة الشيف الشربيني، قائلًا،"السيارة كانت بسرعة".

اقوال شاهد العيان

وأفاد في أقواله،  أن أثناء سيره بسيارته بطريق الحادث، شاهد السيارة تطيح بالدراجة النارية التي كان يقودها المتهم، فدهست السيارة العامل فسقط ارضا.

تباشر النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد التحقيق في دهس عامل دليفري بسيارة ملك ابن شيف شربيني امام كومبوند زايد ٢٠٠٠.

 

وكشفت التحقيقات،  أن المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث ابن الزوجة الثانية للشيف الشهير وليس ابنه. 

لقي عامل دليفري مصرعه إثر اصطدامه بسيارة كان يقودها ابن شيف الشربيني بسرعة عالية في الشيخ زايد.

ووفقا لشهود عيان فإن سيارة الشيف من نوع "رينج روفر"، وكانت تسير بتهور في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع الحادث المروع، ثم لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للضحية.

مصرع عامل

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص وفي مدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص، تبين أن نجل الشيف الشربيني أثناء سيره بأحد شوارع الشيخ زايد مستقلًا سيارة “رانج روفر” دهس عامل دليفري كان يستقل دراجة نارية “موتوسيكل”، وأدى الحادث إلى مصرع عامل الدليفري في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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