انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية قريبًا: كل التفاصيل

أكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انتظام أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأوضح أن التصحيح يتم بشكل دقيق ومنتظم في مقر كنترول الشهادة الإعدادية، حيث تُراجع جميع الأوراق بدقة لضمان حقوق الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم الالتزام التام بكافة التعليمات لضمان سير العمل في لجان التصحيح، حيث يُشرف على المعلمين لضمان الالتزام بالضوابط التي تشمل عدم استخدام الهواتف المحمولة أو التدخين داخل اللجان.

كما يتم التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة من حيث التهوية والإضاءة الجيدة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة مقار اللجان.

وأشار إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات ستكتمل خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، على أن يتم إعلان النتائج في نهاية الأسبوع المقبل، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، أضاف عبده أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 سيتم نشرها عبر "بوابة التعليم الأساسي" وموقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فور اعتمادها من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية بلغ 122926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية.

كما وصل عدد طلاب الإعدادية المهنية إلى 3330 طالبًا في 12 لجنة، بينما بلغ عدد طلاب الإعدادية للصم 41 طالبًا في 5 لجان، وطلاب المكفوفين 8 طلاب في لجنة واحدة.