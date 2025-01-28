محافظ أسيوط: انشاء مدينة للحرفيين بعيدًا عن الكتلة السكانية لتخفيف الزحام المروري

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء إنشاء مدينة للحرفيين بعيدًا عن الكتلة السكانية لمدينة أسيوط لتخفيف الزحام المروري والقضاء على العشوائية بوسط المدينة على أن تتم بأحدث الطرز الإنشائية وبما يتناسب مع المظهر الحضاري للمحافظة وفقًا لخطط التنمية والتطوير بالمحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 

وجاء ذلك خلال لقاءه بأصحاب الورش الحرفية وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء عبد الله أبوالنجا مستشار المحافظة لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، وممدوح جبر رئيس حي غرب

 

وأوضح محافظ أسيوط إنه بصدد بحث ودراسة تحديد مكان مناسب لإنشاء مدينة الحرفيين ليكون مناسبًا لأصحاب الورش ومتناسبًا مع رؤية وخطط المحافظة للتطوير والتجميل على أن يتم توفير كافة الخدمات من كهرباء ومياة ومرافق عامة له لافتًا إلى إنه سوف يتم مراعاة إنشائها على مساحات مختلفة ومتنوعة لمختلف أنواع الورش تصل إلى 200 متر لإقامة منشأته عليها بحيث تكون كافية لأصحاب الورش ويوفر الخدمات المساندة لأصحاب السيارات موضحًا إن نقل الورش الحرفية والصناعية إلى خارج المدينة يهدف إلى تخفيف الزحام والتكدس المروري والقضاء على العشوائية التي سببتها ورش السيارات والتي أصبحت في وسط الأحياء السكنية وتعتبر مصدر إزعاج للمواطنين.

واستطلع المحافظ آراء أصحاب الورش بحي غرب أسيوط لنقلهم إلى مدينة الحرفيين التي تسعى المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة لنقل كافة ورش الحرفيين بالمدينة اليها وقد أبدى جميع أصحاب الورش بالمنطقة موافقتهم على النقل للمدينة الجديدة فور اعلامهم بالمكان والشروط المحددة.

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