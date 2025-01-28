استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بعد انخفاضات أمس

الاقتصاد
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الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد التراجع الذي شهدته الأسعار أمس عالميًا ومحليًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 15 جنيهًا. 

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب وفقًا لأحدث المستويات المعلنة من الشعبة العامة للذهب:

  • سعر الذهب عيار 24: سجل اليوم نحو 4371.43 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21: بلغ اليوم نحو 3825 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: استقر عند 3278.57 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 30600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

سجل الذهب اليوم على المستوى العالمي نحو 2734 دولارًا للأوقية.

يُذكر أن الأسواق شهدت تقلبات طفيفة في الأسعار إثر التراجع الذي شهدته الأسعار أمس، إلا أن الأسعار استقرت صباح اليوم مع عدم حدوث تغيرات كبيرة.

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