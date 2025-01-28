الفنان أحمد فهيم يعلن وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الراحل خالد صالح

أعلن الفنان أحمد فهيم اليوم الثلاثاء، عن وفاة والدته، السيدة وفاء صالح، شقيقة الفنان الراحل خالد صالح. ونشر فهيم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" خبر الوفاة قائلًا: "البقاء والدوام لله توفيت إلى رحمة الله أمي الغالية الحاجة وفاء صالح، وصلاة الجنازة بعد العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة بمقابر العائلة بشبرامنت، دعواتكم بالرحمة والمغفرة."

يذكر أن الراحلة وفاء صالح كانت شقيقة الفنان خالد صالح الذي وافته المنية في عام 2014، وقد عُرفت بتأثيرها الكبير في حياة أسرتها.