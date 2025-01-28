استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

الاقتصاد
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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، بعد انخفاضه في اليوم السابق. 

وفيما يلي أسعار الدولار وفقًا لأحدث المستويات المعلنة في عدد من البنوك:

  • سعر الدولار في بنك قناة السويس: 50.22 جنيه للشراء، 50.32 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك المصرف المتحد: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي: 50.2 جنيه للشراء، 50.3 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 50.2 جنيه للشراء، 50.3 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 50.2 جنيه للشراء، 50.3 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 50.2 جنيه للشراء، 50.3 جنيه للبيع.

تشير الأسعار إلى استقرار نسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، مع تسجيلها نفس المستوى في العديد من البنوك.

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