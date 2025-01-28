استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بعد تراجع أمس

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات داخل محلات الصاغة، بعد التراجع الذي شهدته الأسعار أمس، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا مساء أمس، كما تراجع المعدن الأصفر عالميًا بنحو 36 دولارًا للأونصة.

ووفقًا لتحديثات شعبة الذهب المصرية، جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 4371 جنيهًا.

4371 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21: 3825 جنيهًا (ويُضاف إلى هذا السعر نحو 100 جنيه كقيمة للمصنعية).

3825 جنيهًا (ويُضاف إلى هذا السعر نحو 100 جنيه كقيمة للمصنعية). سعر الذهب عيار 18: 3278 جنيهًا.

3278 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: 30600 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

بدأت أسعار الذهب عالميًا تداولاته اليوم بمستوى 2734 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا الاستقرار بعد تراجع سعر المعدن الأصفر في الأيام الماضية، مع استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية.