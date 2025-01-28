كيفية حساب عوائد شهادات ادخار البنك الأهلي على مبلغ 200 ألف جنيه 2025

يسعى البنك الأهلي إلى جذب المزيد من العملاء للاستثمار في شهادات الادخار التي يطرحها، ويستفسر العديد من المواطنين عن عوائد شهادات الادخار عند ربط مبلغ 200 ألف جنيه بها.

نستعرض خلال السطور التالية كيفية حساب العائد على هذا المبلغ في شهادات البنك الأهلي، مع تقديم تفاصيل حول العوائد السنوية والشهرية.

طريقة حساب العائد على مبلغ 200 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي

شهادة الادخار ذات العائد الثابت 21.5% (مدة 3 سنوات):

إذا قرر العميل الاستثمار في الشهادة ذات العائد الثابت 21.5% لمدة 3 سنوات بمبلغ 200 ألف جنيه، فإن إجمالي العائد على مدار 3 سنوات سيكون 129 ألف جنيه.

شهادة الادخار البلاتينية 27% سنويًا:

في حال اختيار العميل شهادة الادخار البلاتينية بمعدل فائدة سنوي ثابت 27%، يتم حساب العائد على النحو التالي:

يتم ضرب قيمة المبلغ (200 ألف جنيه) في عائد الشهادة الثابت 27%.

ثم يتم قسمة الناتج على 100.

بالتالي، العائد السنوي على مبلغ 200 ألف جنيه سيكون 45،000 جنيه.

مزايا شهادة الادخار البلاتينية للبنك الأهلي 2025

مدة الشهادة: 3 سنوات.

3 سنوات. طريقة احتساب العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

ثابت طوال مدة الشهادة. حد الأدنى للاكتتاب: 1،000 جنيه ومضاعفاتها.

1،000 جنيه ومضاعفاتها. دورية صرف العائد: يمكن اختيار صرف العائد شهريًا أو سنويًا. العائد الشهري: 23.5%. العائد السنوي: 27%.

يمكن اختيار صرف العائد شهريًا أو سنويًا.

شهادة ادخار البنك الأهلي الثلاثية (العائد المتناقص)

تتيح الشهادة الثلاثية المتناقصة من البنك الأهلي عوائد متغيرة على مدار 3 سنوات:

السنة الأولى: 26% عائد.

26% عائد. السنة الثانية: 22% عائد.

22% عائد. السنة الثالثة: 18% عائد.

18% عائد. يتم صرف العائد شهريًا.

تقدم شهادات الادخار في البنك الأهلي فرصًا مميزة للعملاء الراغبين في استثمار أموالهم بمعدلات عائد ثابتة أو متغيرة، وتساعدهم على تخطيط مدخراتهم وفقًا لاحتياجاتهم المالية.