حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: أمطار خفيفة وشبورة مائية على بعض الطرق

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

أما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فسيكون الطقس مائلًا للدفء، في حين يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

الشبورة المائية : من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

: من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. الأمطار : هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق في محافظة مطروح، وقد تمتد لتصل إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق في محافظة مطروح، وقد تمتد لتصل إلى الإسكندرية على فترات متقطعة. السحب المنخفضة: ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة