زيارة نائب محافظ أسيوط لأعمال إنشاء منطقة صناعية وسوق للخضر والفاكهة بالكوم الأحمر

قام الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات للانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين وحيث قام بزيارة للمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة البداري

ورافقه خلال الزيارة المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية من قبل هيئة تنمية الصعيد بعد نهو أعمال الترفيق للمنطقة من كهرباء ومياه تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال في المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر

مشددًا على ضرورة البدء في الأعمال الفعلية بالمنطقة الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في مركز البداري، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ في المدة الزمنية المحددة

وأشار اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إلى إنه تم المرور أيضا على مشروع إنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بالظهير الصحراوي لمركز البداري وحيث تفقد سير الأعمال في السوق ووجه بتنسيق الجهود لإنهاء الأعمال في المدة المقررة للمشروع مشيرًا إلى أن هذا السوق يعد من المشروعات المهمة التي تساهم في توفير بيئة حضارية للتجارة وتدعيم القطاع الزراعي في المنطقة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويسهم في تحسين حياتهم الإقتصادية.

وأضاف أبوالنصر إنه تم القيام بجولة ميدانية في مركز ومدينة الفتح، لمتابعة أعمال تطوير قرية بني مر، ورفع كفاءة الطريق وتم خلال الجولة رفع مخلفات مصرف ترعة بني مر بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري وتكليف رئيس مركز ومدينة الفتح باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الطرق في المنطقة، بما يساهم في تسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين