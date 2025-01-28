زيارة نائب محافظ أسيوط لأعمال إنشاء منطقة صناعية وسوق للخضر والفاكهة بالكوم الأحمر

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

قام الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات للانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين وحيث قام بزيارة للمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة البداري

ورافقه خلال الزيارة المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية من قبل هيئة تنمية الصعيد بعد نهو أعمال الترفيق للمنطقة من كهرباء ومياه تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال في المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر

 مشددًا على ضرورة البدء في الأعمال الفعلية بالمنطقة الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في مركز البداري، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ في المدة الزمنية المحددة

وأشار اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إلى إنه تم المرور أيضا على مشروع إنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بالظهير الصحراوي لمركز البداري وحيث تفقد سير الأعمال في السوق ووجه بتنسيق الجهود لإنهاء الأعمال في المدة المقررة للمشروع مشيرًا إلى أن هذا السوق يعد من المشروعات المهمة التي تساهم في توفير بيئة حضارية للتجارة وتدعيم القطاع الزراعي في المنطقة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويسهم في تحسين حياتهم الإقتصادية.

وأضاف أبوالنصر إنه تم القيام بجولة ميدانية في مركز ومدينة الفتح، لمتابعة أعمال تطوير قرية بني مر، ورفع كفاءة الطريق وتم خلال الجولة رفع مخلفات مصرف ترعة بني مر بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري وتكليف رئيس مركز ومدينة الفتح باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الطرق في المنطقة، بما يساهم في تسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

اسيوط أسيوط اليوم اعمال التنمية الثلاثاء الجار الجاري الجارية الجهات الجهات المعنية التنمية المستدامة التي الثلاث الجهود الجو الجولة الخدم التنس التنسيق التنف التنفيذ الاعمال الب البدء البداري الخدما الخدمات الخدمات المقدمة أفق الـ

مواد متعلقة

"لهذا السبب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمنطقة الأربعين بحي غرب

"إدارة الأزمات" في برنامج تدريبي بجامعة أسيوط

بالأرقام.. جامعة أسيوط تعلن حصاد 2024 لمستشفى القلب الجامعي

تفاصيل زيارة وكيل تعليم أسيوط المفاجئة لمتابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية

تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لورش الإصلاح بعرب المدابغ

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح معسكر إعداد القادة بالجامعة

تعليم أسيوط تشارك في معرض منتجات طلاب المدارس بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية

تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية بداية فى أسيوط

Elfagr.org

الأكثر قراءة

ليلة محمدية للفنان محمود التهامي في ختام مولد السيدة زينب

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

احمد دسوقي.. يكتب: «علي معلول» إرث خالد في تاريخ النادي الأهلي

وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"

محافظ أسيوط يكلف وكيل وزارة التعليم بمتابعة اعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الاعدادية

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري

الأمن العام يضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة مصوغات ذهبية بالفيوم

وزير الاتصالات: تكامل وزيادة التعاون المشترك مع الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات