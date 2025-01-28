تعليم الفيوم تحصد مركز رابع جمهورية فى مسابقة الأبحاث فى تاريخ الفن

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تعليم الفيوم

حقق طلاب محافظة الفيوم إنجازًا مميزًا بحصولهم على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الفنية عن الفن المصري القديم، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

حيث شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم – توجية التربية الفنية، فى مسابقة الأبحاث فى تاريخ الفن للعام الدراسي 2024/2025م، وفاز الطالب عبدالرحمن محمد عزت - مدرسة الفاروق الخاصة بشرق الفيوم، بلوحة فنية بعنوان "الفن المصري القديم"، وحقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية (المرحلة الإعدادية).

 

وجاء هذا التميز نتيجة لجهود الطالب المبدع في مجال التربية الفنية، من خلال رسم لوحة تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، كأحد الوسائل الفنية التي تبرز روح الفن الفرعوني.

 

وأعرب الدكتور خالد قبيصي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس قدرة طلاب الفيوم على التميز والإبداع في مجالات مختلفة، وأكد على أهمية استمرار الدعم للمواهب الطلابية في كافة المجالات الفنية والثقافية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو نتيجة للجهود المستمرة من قبل المعلمين والموجهين في إدارة الأنشطة الفنية بالمديرية.

 

وفى ذلك تقدم الدكتور خالد قبيصي، برسالة تهنئة للطالب عبدالرحمن محمد عزت لتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية، كما قدم رسالة شكر وتقدير لإدارة الشئون التنفيذية، الأستاذ هشام أبوعوف مدير إدارة الشئون التنفيذية، وتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية، الأستاذة فاطة إبراهيم، وتوجية التربية الفنية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، الأستاذة عبير كمال، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة، والتمثيل  المشرف للمحافظة في هذه المسابقة، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في جميع  المسابقات.

 

 

 

 

 

 

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