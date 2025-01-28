العثور على رضيع داخل منور عقار بشبرا الخيمة

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العثور على رضيع
العثور على رضيع

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تفاصيل العثور على رضيع حديث الولادة داخل منطقة بيجام بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا من الأهالي تضمن العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعلى الفور وجه اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة بمنور عقار سكنى، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، فيما تم عمل التحريات وتبين أن طفله عمرها لايتعدى 15 عام هي من قامت بالقائها، بسبب علاقة غير شرعية، وقامت بالتخلص منه فور ولادته داخل منور العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط الفتاه، وشاب، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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