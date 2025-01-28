سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: تراجع طفيف في البنوك مع بداية موسم العمرة

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالتعاملات السابقة، حيث تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بقيمة قرش واحد.

وفي ظل بدء موسم العمرة، يواصل سعر الريال السعودي جذب اهتمام كبير من قبل المسافرين لأداء مناسك العمرة، حيث يتصدر سعر الريال السعودي قائمة البحث في محركات البحث.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك المركزي: استقر سعر الريال السعودي عند 13.38 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ 13.33 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الريال السعودي 13.36 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: شهد الريال السعودي انخفاضًا طفيفًا أيضًا في بنك مصر، حيث بلغ 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

بنك البركة: سجل 13.32 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ 13.34 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.

بنك سايب: بلغ سعر الريال السعودي 13.19 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل 13.94 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

يأتي هذا التراجع الطفيف في سعر الريال السعودي مع تزايد الطلب عليه بسبب موسم العمرة، مما يساهم في اهتمام المواطنين بمعرفة أحدث الأسعار بشكل مستمر.