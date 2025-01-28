حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: أمطار خفيفة وشبورة مائية في بعض المناطق

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حالة الطقس
حالة الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرًا مفصلًا حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، مشيرة إلى استمرار توافر فرص سقوط الأمطار، مع سيطرة الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق في ساعات الصباح الباكر. 

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها أمطار خفيفة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

  • يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. بينما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • أما في الليل، فسيكون الطقس شديد البرودة على معظم الأنحاء، ويشهد الصباح الباكر درجات حرارة منخفضة جدًا على بعض المناطق.

الشبورة المائية والأمطار

  • تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.
  • كما رصدت خرائط الطقس فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من محافظة مطروح، وقد تمتد بشكل خفيف إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 20°C، الصغرى 12°C
  • السواحل الشمالية: العظمى 19°C، الصغرى 11°C
  • شمال الصعيد: العظمى 21°C، الصغرى 8°C
  • جنوب الصعيد: العظمى 24°C، الصغرى 11°C

من المتوقع أن يستمر الطقس البارد ليلًا وصباحًا، مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

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