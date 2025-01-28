وزير الاتصالات: تكامل وزيادة التعاون المشترك مع الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أثناء تواجده نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمشاركة في احتفالية سفارة الهند بالقاهرة بمناسبة عيد الجمهورية الـ 76، إن تجربة الهند في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متميزة، حيث بدأت منذ عشرات السنوات، ووصلت إلى مستوى رفيع.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الاتصالات في مصر يسعى للتكامل وزيادة المشاركة مع الهند لزيادة التعاون المشترك بين البلدين، لمواصلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العلاقات المصرية الهندية وصلت إلى آفاق جديدة في عام 2023، مؤكدًا على الاحترام والإعجاب الكبيرين اللذين تكنهما مصر لقيادة الهند وإنجازاتها المتميزة.