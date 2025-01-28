محافظ أسيوط يكلف وكيل وزارة التعليم بمتابعة اعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الاعدادية

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جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

 

 

 


وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بمتابعة أعمال الكنترول وتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025 لضمان حقوق ومصلحة الطالب لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الإنتهاء من أعمال تقدير الدرجات وتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة حرصًا على مستقبل الطلاب المؤدين للامتحانات

 مشيرًا إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمصححين وأعضاء الأمن المكلفين بأعمال تأمين المقار مع الإلتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة وتعديلاتها بشأن الإمتحانات وأعمال التصحيح والكنترول.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة قد واصل متابعته لأعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025 يرافقه سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وعماد محمود مدير التعليم الثانوي، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة لامتحان الشهادة الاعدادية، ومحمد صلاح رئيس التصحيح لافتًا إلى توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف المستمرة لتلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة خلال أعمال التصحيح لافتًا إلى قيام 2000 معلم بأعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة بـ 4 مقرات لأعمال التصحيح وذلك بمدارس (جمال فرغلي سلطان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله النديم، والخياط الإعدادية) مشيرًا إلى توفير الراحة للمصححين بمقار تقدير الدرجات وتذليل العقبات للمقدرين لتسهيل عملهم حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء والإستقرار على أن يتم تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب.

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