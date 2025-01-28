نجم الأهلي ينتقد كولر لهذا السبب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مستوى جيد خلال لقاء بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وقال الحديدي في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المُذاع على قناة الحدث اليوم: "رامي ربيعة قدم مستوى جيد رغم تسببه في استقبال الهدف الأول، والمدير الفني لفريق بيراميدز تعامل مع المباراة بشكل خاطىء خاصة بعد تسجيله فريقه الهدف الثاني".

وأضاف: " مارسيل كولر دخل المباراة بتشكيل خاطئ، ومصطفى العش كان يجب أن يلعب في مركز المساك وكنت أتمنى أن يبدأ أفشة اللقاء".

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