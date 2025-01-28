32 طالب وطالبة بالفيوم حققوا أفضل مشاركة علي مستوي الجمهورية في مسابقة الرسم والتصوير

نظمت وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية- الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، مسابقة متحف محمد ناجي السنوية في دورتها السادسة في مجال الرسم والتصوير تحت عنوان (إفريقيا في عيون مصرية)، حيث يتم عرض لوحات الطلاب المشاركين بالمركزالثقافي لمتحف محمود مختار بقاعتي" ايزيس" و"نهضة مصر"، ويضم المعرض الأعمال الحاصلة على أفضل مشاركة علي مستوي الجمهورية والفائزين علي مستوي الجمهورية.



وحقق طلاب الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث فازت الطالبة جودي هاني محمد خليفة 8 سنوات، مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي (دمج) - إدارة سنورس التعليمية، بالمركز الثالث على مستوي الجمهورية في المسابقة بالإضافة إلى جائزة مالية 1000جنية.

كما حقق 32 طالب وطالبة أفضل مشاركة علي مستوي الجمهورية في مسابقة الرسم والتصوير

مدرسة الرسالة الخاصة عربي بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

.ريتاج عصام رمضان محمد 12 سنة.

مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بإدارة سنورس التعليمية.

.بسمله مصطفى عبد الحميد 15 سنة.

.حبيبة علاء محمد مبروك 15 سنة.

.ياسمين رمضان سيد طلبة 14 سنة.

.جنا توفيق محمد توفيق 14 سنة.

.مروان مصطفى حلمي 14 سنة

.حنين علاء محمد 12 سنة.

.هاجر عبد الفتاح محمد 12 سنة.

.فريدة احمد جمال 11 سنة.

9.محمد رمضان سيد 11 سنة.

.منه الله خالد محمد 10 سنوات.

.منه أشرف عبد الحميد 10 سنوات.

.مريم أسامة محمد 8 سنوات.

.سارة عبد الفتاح محمد 10 سنوات.

وفى مدرسة الرسالة الخاصة للغات بشرق الفيوم.

.سجى علي عبد الرحمن 11 سنة

.جودي علاء الدين سيد 12 سنة

.ريماس عمرو روبي 14 سنة

.إهداء سعيد زايد 14 سنة

.آسر ربيع محمود محمد 8 سنوات.

.جودي محمد عبد الحميد 9 سنوات.

.تسنيم مصطفى أحمد 15 سنة

.فيروز احمد رجب 8 سنوات

.شذى احمد حمدي 9 سنوات

.سيرين محمد نبيل 11 سنة

.سولاف محمد نبيل 11 سنة.

.نبيل محمد نبيل 12 سنة

.نريمان محمد نبيل 12 سنة.

.لمار علي فوزي 11 سنة.

.أدم محمد عبد الحميد 11 سنة

.بتول محمد كمال 11 سنة.

.حبيبه ايمن محمد 16 سنة.

.جنى صبري عيد 16 سنة.

حيث قام بالأشراف على الطلاب

. الأستاذة ياسمين مصطفى السيد - معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة سنورس التعليمية

. الأستاذة ميرنا طارق محمود معلمة تربية فنية بمدرسة الرسالة الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وفي ذلك تقدم الدكتور قبيصي، بالتهنئة للطلاب المشاركين فى المسابقة، وقدم رسالة شكر لفريق العمل المشرف على الطلاب، والأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والأستاذ طارق هديب، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية في جميع مسابقات الموهوبين على المستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية.

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