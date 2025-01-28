ليلة محمدية للفنان محمود التهامي في ختام مولد السيدة زينب



تختتم اليوم الثلاثاء 28 يناير فعاليات مولد السيدة زينب، بليلة إنشادية مميزة يحييها الفنان الشيخ محمود التهامي، وذلك في الحديقة الثقافية التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل.

و تُعد هذه الليلة فرصة للاحتفاء بالإبداع الفني والروحاني وسط أجواء ثقافية مميزة.

التعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة بيت الإنشاد



تأتي هذه الليلة بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، بالتعاون مع مؤسسة بيت الإنشاد التي يرأسها الشيخ محمود التهامي. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم عروض فنية تعكس روح التراث المصري الأصيل، وتسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية.

تفاصيل الليلة المحمدية



الحفل يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً، بإدارة الباحثة ولاء محمد، وهو جزء من جهود المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، لتعزيز الأنشطة الثقافية التي تستهدف جميع الفئات العمرية.

ستقدم الليلة مجموعة من الإنشاد الديني والأناشيد المحمدية التي تحمل طابعًا روحانيًا يلامس القلوب.

إحياء التراث الفني والإنشادي



ليلة محمود التهامي تأتي كإحدى الفعاليات التي تهدف إلى إحياء التراث الفني والإنشادي، حيث يُعد التهامي واحدًا من أبرز المنشدين في مصر والعالم العربي، ولطالما تميز بأدائه الفريد الذي يجمع بين الأصالة والتجديد.

الدعوة للجمهور



تدعو وزارة الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل الجمهور لحضور هذا الحدث الفني والروحاني، للاستمتاع بتجربة فريدة تعكس جمال التراث المصري وروحانيته.