نجاة طالب ثانوي من الموت بعد سقوطه من أعلى الكوبري العلوي بالفيوم

شهد ميدان المسلة التابعة لدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بمحافظة الفيوم، واقعة نجاة شاب فى العقدالأول من عمره من موت محقق إثر سقوطه من فوق الكوبري العلوي، نتيجة اختلال توازنه، مما تسبب فى إصابته بكدمات وسحجات وجروح سطحية وتم نقله مصابًا إلي مستشفى الفيوم العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من، مأمور مركز أول الفيوم يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط شاب يدعى "حازم عبد اللطيف، 16 سنه، طالب ثانوي "من أعلى الكوبري العلوي، مما أسفر الحادث عن إصابة المذكور بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.