نجاة طالب ثانوي من الموت بعد سقوطه من أعلى الكوبري العلوي بالفيوم

محافظات
الطالب
الطالب

شهد ميدان المسلة التابعة لدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بمحافظة الفيوم، واقعة نجاة شاب فى العقدالأول من عمره من موت محقق إثر سقوطه من فوق الكوبري العلوي، نتيجة اختلال توازنه، مما تسبب فى إصابته بكدمات وسحجات وجروح سطحية وتم نقله مصابًا إلي مستشفى الفيوم العام.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من، مأمور مركز أول الفيوم يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط شاب يدعى "حازم عبد اللطيف،  16 سنه، طالب ثانوي "من أعلى الكوبري العلوي، مما أسفر الحادث عن إصابة المذكور بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 

 

 

 

مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق أمام نادي قارون في الفيوم

الفيوم نجاة طالب طالب ثانوي ميدان المسلة الكوبري العلوي

مواد متعلقة

تعليم الفيوم تحصد مركز رابع جمهورية فى مسابقة الأبحاث فى تاريخ الفن

انتحلوا صفة ضباط.. القبض على تشكيل عصابي تقوده سيدة و12 رجلًا لسرقة منزلها في الفيوم

القبض على طالب جامعي دهس مهندسه أسفل عجلات ملاكي أمام نادي قارون بالفيوم

"مصر خضراء مستدامة" في احتفالية بيوم البيئة بجامعة الفيوم

وكيل تعليم الفيوم: مراعاة مصلحة الطالب أولًا أثناء عملية التصحيح الشهادة الاعدادية

تأجيل جلسة محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات على النسب بالفيوم

مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق أمام نادي قارون في الفيوم

وكيل أوقاف الفيوم: الإسراء والمعراج هى رحلة الأمل المتجدد في نفوس المؤمنين بالسعة بعد الضيق والفرج بعد الشدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"

ليلة محمدية للفنان محمود التهامي في ختام مولد السيدة زينب

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

احمد دسوقي.. يكتب: «علي معلول» إرث خالد في تاريخ النادي الأهلي

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 28-1 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

وسائل إعلام روسية: وفد من وزارة الخارجية الروسية برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف يصل إلى دمشق

محافظ أسيوط يكلف وكيل وزارة التعليم بمتابعة اعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الاعدادية