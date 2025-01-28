تعليم الفيوم: عرض روايات من تأليف طلاب الفيوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025م

محافظات
بوابة الفجر

شارك طلاب مدرسة عين شمس الثانوية بنين - إدارة شرق الفيوم التعليمية، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقاموا بإهداء نسخه من إبداعهم وتأليفهم إلى الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بحضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذة شرين نامي مدير مدرسة عين شمس الثانوية للبنين بغرب الفيوم.

الرواية الأولي: في حضرة الموت
للمؤلفيْن 
. الطالب حامد محمد حامد.
. الطالب مروان خالد رشاد.
(طلاب مدرسة عين شمس الثانوية بنين بشرق الفيوم )

نبذة عن الرواية: ستمرُّ بالكثير من الأحداث الصادمة في هذه الرواية، فكُنْ على استعدادٍ لمواجهتها..
وهي رواية في حضرة الموت تضم الكثير من التساؤلات التي تملأ حياتنا اليومية، وتناقش فكرة فلسفة الانتقام التي زُرِعَتْ بنا كبشر.

 

الرواية الثانية: بالهَنا والشِّفا
للمؤلف: الطالب حامد محمد حامد - مدرسة عين شمس الثانوية بنين بشرق الفيوم.

 

نبذة عن الرواية:
سنخوض تجربة مليئة بالملحمية والصدمات بين سطور بالهنا والشفا... هل سيستطيع حسين الأخذ بثأره من المجموعة التي كانت سببًا في موت عائلته بأكملها؟
 

لا تستعجل جوابك يا صديقي ففي بعض الحالات ينتصر الشر!

 

قدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب، لإبداعهم وموهبتهم المميزة فى تأليف الروايات، ومشاركتهم المميزة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، كما قام بتحفيزهم على التفوق والنجاح والإبداع.

 

 

 

 

 

 

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