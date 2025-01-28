‏إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يمنع حركة الفلسطينيين بعدة شوارع في طولكرم

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفاد ‏إعلام فلسطيني، بأن الجيش الإسرائيلي يمنع حركة الفلسطينيين بعدة شوارع في طولكرم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".

وأكد آل ثاني، أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن سريان الاتفاق بدأ يوم الأحد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

الأكثر قراءة

وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري

وسائل إعلام روسية: وفد من وزارة الخارجية الروسية برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف يصل إلى دمشق

ليلة محمدية للفنان محمود التهامي في ختام مولد السيدة زينب

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 28-1 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

تعليم الفيوم: عرض روايات من تأليف طلاب الفيوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025م

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

احمد دسوقي.. يكتب: «علي معلول» إرث خالد في تاريخ النادي الأهلي