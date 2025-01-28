محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الوليدية بحي شرق

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء على إستكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بحي شرق والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها ضمن خطة التطوير والتجميل لرفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلًا جماليًا وحضاريًا وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق خطط التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي قامت بتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحواري والشوارع الضيقة بمنطقة الوليدية وذلك بمتابعه من محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحي حيث تمت أعمال التمهيد ورفع كافة المعوقات والمخلفات وتسوية الشوارع المتفرعة بالجليدر ومعدات الحي وذلك لتكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار، ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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