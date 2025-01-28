محافظ أسيوط: انطلاق دوري الأندية والأحياء الشعبية بإدارة شباب الغنايم

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بأن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة قد انطلقت فعاليات دوري الأندية والأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي القدم بإدارة شباب الغنايم والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة" بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) على مستوى 11ادارة فرعية للمرحلة السنية من 15 إلي 20 سنة ومن 21 إلي 35سنة ويتنافس اكثر من 100 فريق لكل مرحلة سنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يناير وحتي نهاية يونيه 2025 حيث تم إنطلاق الدوري بمراكز شباب الغنايم في لعبة خماسي كرة القدم لافتًا إلى أن الجوائز المالية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تبلغ 4000 جنيه للمركز الأول لكل مرحلة و2000جنيه للمركز الثاني لكل مرحلة فضلًا عن جائزة مالية 1000 جنيه لأحسن قياسات بدنية

مضيفًا أن تنظيم مثل تلك الفعاليات والمنافسات يأتي في إطار العمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة إلى إكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب ومنحهم فرصة الإنضمام إلى المنتخبات القومية.