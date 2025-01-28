محافظ أسيوط: انطلاق دوري الأندية والأحياء الشعبية بإدارة شباب الغنايم

محافظات
جانب من الدورى
جانب من الدورى

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بأن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة قد انطلقت فعاليات دوري الأندية والأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي القدم بإدارة شباب الغنايم والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة" بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) على مستوى 11ادارة فرعية للمرحلة السنية من 15 إلي 20 سنة ومن 21 إلي 35سنة ويتنافس اكثر من 100 فريق لكل مرحلة سنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يناير وحتي نهاية يونيه 2025 حيث تم إنطلاق الدوري بمراكز شباب الغنايم في لعبة خماسي كرة القدم لافتًا إلى أن الجوائز المالية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تبلغ 4000 جنيه للمركز الأول لكل مرحلة و2000جنيه للمركز الثاني لكل مرحلة فضلًا عن جائزة مالية 1000 جنيه لأحسن قياسات بدنية

 مضيفًا أن تنظيم مثل تلك الفعاليات والمنافسات يأتي في إطار العمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة إلى إكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب ومنحهم فرصة الإنضمام إلى المنتخبات القومية.

اسيوط الادارة العامة الإدارة المركزية الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الاحياء الأحياء الشعبية الإدارة الان الأندية التعاون افة أكثر الـ ألا الثاني الجو ألدو الدوري الذي الري إلريا الرياض الرياضة الرياضة أ الجوائز الجوائز المالية الدكتور الجمهور الجمهوري الساحات الجمهورية الرياضي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يكلف وكيل وزارة التعليم بمتابعة اعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الاعدادية

تعرف على أهم قرارات محافظ أسيوط خلال لقاءه مع رؤساء المراكز والأحياء

محافظ أسيوط: انشاء مدينة للحرفيين بعيدًا عن الكتلة السكانية لتخفيف الزحام المروري

رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقرير الأنشطة الطلابية بالجامعة خلال الفصل الدراسي الأول

زيارة نائب محافظ أسيوط لأعمال إنشاء منطقة صناعية وسوق للخضر والفاكهة بالكوم الأحمر

"لهذا السبب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمنطقة الأربعين بحي غرب

"إدارة الأزمات" في برنامج تدريبي بجامعة أسيوط

بالأرقام.. جامعة أسيوط تعلن حصاد 2024 لمستشفى القلب الجامعي

الأكثر قراءة

تطورات تعاقد ريال مدريد مع نجم ليفربول

وزارة التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

المنصور للسيارات تطلق شيفروليه أوبترا الجديدة في السوق المصري

بعد تصريحاتها مع عمرو الليثي.. داليا مصطفى تتصدر تريند أكس

‏مصادر طبية في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 47354 قتيلا و111563 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

موعد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دورى أبطال أوروبا

جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية

محافظ الدقهلية: 3000 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر