موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري

يترقب محبي وعشاق كرة القدم المصرية مباراة الزمالك وبيراميدز وذلك ضمن منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الجمعة 31 يناير 2025 على ستاد الدفاع الجوي معقل بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية والتي تبث مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.

فاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما تعادل بيراميدز مع الأهلي بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 21 نقطة.

موقف الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

احتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 79 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

